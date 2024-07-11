Главные причины провального выступления Мбаппе на Евро-2024

Сборная Франции проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы – 2024 и покинула турнир. Главная звезда французской команды Килиан Мбаппе уехал домой без единого забитого гола с игры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причинах провала Мбаппе.

Травмы

Уже в первом туре чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с игроком сборной Австрии, в результате чего получил перелом носа. Второй тур нападающему пришлось пропустить, а вот в третьей игре он уже вышел со специальной маской на лице. Мбаппе признавался, что эта маска очень мешает ему, ведь она сильно ограничивает обзор. Кроме того, нападающий говорил, что у него потеет лицо, а это тоже доставляет серьёзный дискомфорт.

Позже выяснилось, что у Мбаппе, помимо носа, были проблемы со спиной и коленом, из-за чего он не мог показать свой максимум на Евро-2024. В полуфинальной игре против Испании футболист пошёл на риск и вышел на поле без маски. Отчасти это оживило Мбаппе, ведь он выглядел лучше, чем в других встречах, но всё же свой уровень он так и не смог показать.

Конфликт с «ПСЖ»

На протяжении всего сезона у Мбаппе был конфликт с руководством «ПСЖ». Напомним, что в начале сезона футболист был отстранён из-за нежелания продлевать трудовой договор. Однако спустя какое-то время Мбаппе вернулся в состав, но причина не была известна, ведь контракт он так и не продлил. Во второй части сезона наставник «ПСЖ» Луис Энрике ясно дал понять, что уже не рассчитывает на Мбаппе. Футболист перестал появляться в стартовом составе парижан, а если и выходил, то обычно бывал заменён в перерыве матча.

Уже после ухода Мбаппе стало известно, что «ПСЖ» задолжал ему приличную сумму денег. По слухам, президент клуба просто обиделся на уход футболиста и отказался платить ему зарплату за последние два месяца. Кроме того, Мбаппе не получил положенные ему бонусные выплаты.

Высокое давление

Конфликт с «ПСЖ», травмы, уход из команды, переезд в другой чемпионат в один из самых сильных клубов мира, а также Евро-2024 — всё это серьёзно подкосило Мбаппе. Вероятно, нападающий просто перегорел. Конечно, Мбаппе уже долгое время находится в центре внимания, но сейчас в его жизни произошло действительно много различных событий, с которыми не каждый способен справиться. Теперь очень интересно посмотреть за тем, как быстро Мбаппе сможет отойти от чемпионата Европы, и как он будет себя проявлять на первых порах в «Реале».

Поражение Макрона на выборах

7 июля французская газета Le Parisien опубликовала интересный материал. По сведениям источника, плохая игра Мбаппе на Евро-2024 связана с поражением Макрона на выборах президента Франции. Отмечалось, что футболист считает катастрофой проигрыш Макрона, который всегда его поддерживал во всех ситуациях.

Дмитрий Миляев