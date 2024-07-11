УЕФА объявил имя судьи на финал Евро-2024

На официальном сайте УЕФА была опубликована информация о судейских назначениях на финальный матч чемпионата Европы. В поле будет работать бригада из Франции, которую возглавит 35-летний Франсуа Летексье.

В качестве ВАР отработает Жером Брисар (Франция), которому помогут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия). Функции четвёртого арбитра лягут на Шимона Марциняка (Польша).

В финале Евро-2024 будут играть сборные Испании и Англии. Матч состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Испанцы могут стать чемпионами Европы четвёртый раз в истории, а англичане – впервые.