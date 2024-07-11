Лалас: «Выступление Португалии на Евро было благотворительным матчем для Роналду»

Бывший футболист сборной США Алекси Лалас поделился мнением о выступлении сборной Португалии и нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Выступление Португалии на Евро было благотворительным матчем для Роналду. Это ситуация, которую создал главный тренер Роберто Мартинес, а Криштиану ее принял. В конечном счете это нанесло сборной ущерб», - передает слова Лаласа портал Goal.com.

На чемпионате Европы сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Франции в серии пенальти. 39-летний Криштиану на турнире провел пять матчей и отметился лишь голевой передачей.