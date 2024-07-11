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Чемпионат Европы по футболу 2024

Силкин рассказал, почему в финале Евро-2024 будет болеть за Англию эксклюзив

11 Июля 2024 • 13:07 Комментировать
Испания
...
Англия
14.07 22:00

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Англии над Нидерландами в полуфинале Евро, а также о предстоящем финале турнира.

- Как вам второй полуфинал?

- Я и прогнозировал победу англичан в этом матче.

- Почему?

Потому что такой команды у них давно не было. Если говорить о подборе игроков и мастерстве. На поле выходят молодые футболисты, и они находятся на лидирующих позициях в сборной.

- Тем не менее, эту команду много критиковали по ходу чемпионата.

- У нас критиков всегда хватает. Что бы ни делали, будут говорить всякое. Важен конечный результат. Если в финале Англия не победит – ей все припомнят. Ну а победа сделает футболистов королями и героями.

- Но даже если англичане проиграют в финале, все равно это хороший результат для любой сборной.

- Дело в том, что чемпионаты Европы англичане никогда не выигрывали, а в чемпионате мира побеждали только в 1966 году у себя дома. Это все. Такого шанса может не быть еще шестьдесят лет. 

- Испания пока не проиграла на Евро ни одного матча. Какие шансы у Англии в финале с таким соперником?

- Не бывает команд, которые не проигрывали бы. Рано или поздно осечка все равно будет. Вопрос в том, произойдет ли она в финале или потом. Я буду надеяться, что она случится в финале.

- Почему симпатизируете англичанам?

- Я изначально за них болел. Мне очень нравится английский футбол. Но насколько на высоте у них клубный футбол, и насколько невзрачную игру показывала эта сборная. Но, я считаю, что когда деваться будет некуда, тогда англичане и покажут свою настоящую силу.

- Как вам сборная Испании на Евро?

- Неожиданно очень понравилась. Она играла зрелищнее всех.

- Многие считают, что лучший игрок турнира будет именно из сборной Испании. А вы как думаете?

- Лучшего игрока выберут из команды, которая выиграет Евро.  

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- Этот Евро называют одним из самых скучных. Согласны с таким мнением?

- Игра забудется. Мы увидим нового чемпиона Европы. Мы же не помним, кто и как играл десять лет назад. А победителей знаем. Просто большее количество тренеров сборных, выступавших на этом Евро, отдавали предпочтение оборонительному футболу.

- Может, сейчас в сборных не так много звезд, как раньше?

- Звезд хватает. Плюс много молодых ребят, которым по 16-17 лет. Они находятся на ведущих позициях во многих сборных: В Германии, Испании, Англии. Турнир получился интересным.

Елена Григорьевская

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