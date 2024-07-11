Газзаев оценил победу Англии над Нидерландами

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинале команда Гарета Саутгейта обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

«Англия играла лучше. После пропущенного гола мы видели, что англичане доминировали до конца матча и добились результата. Я думаю, что это абсолютно закономерно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В финальном поединке чемпионата Европы сборной Англии будет противостоять национальная команда Испании. Матч состоится на стадионе в Берлине 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.