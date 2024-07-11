Сенников назвал фаворита финала Евро

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Англии над Нидерландами в полуфинале Евро.

- Как вам матч?

- Интересный. Такое ощущение, что Англия потихоньку набирает обороты. Все говорили, что у нее невнятная игра, но она опять в финале. По игре есть закономерность победы Англии, хотя голландцы тоже неплохо выглядели. Но соперник в решающий момент добился своего.

- Чем Нидерланды понравились на этом турнире?

- У них хорошая атака. Моменты они всегда создавали, в каждой встрече. Единственное, в обороне ван Дейк, опытный защитник, один не смог ничего сделать. Австрийцы три мяча забили. У их ворот все время что-то происходит, какие-то моменты и голы. Им надо с обороной что-то сделать, чтобы поменьше создавалось опасности у их ворот. Тогда они могли бы претендовать на выход в финал.

- Англия по делу вышла в финал?

- Да. Сейчас у нее будет пик формы. Не исключаю, что Англия покажет ту игру, которая снимет все вопросы.

- Кто для вас фаворит в финале Евро?

- Испания. Она играет в комбинационный футбол. Видно, что команда сыгранная. Еще вернется Карвахаль на правый фланг. Поэтому англичанам будет тяжело. Им придется терпеть и реализовывать свои шансы. Испания будет играть первым номером. Даже пропустив в матче с Францией, испанцы сразу перехватили инициативу, и соперник, даже ведя в счете, мало что смог сделать.

- Можно сказать, что в финал вышли две самые сильные сборные Евро?

- Не сказал бы. Хотя если брать по сетке, это закономерно. Предполагалось, что с правой сетки выйдут англичане, а с левой – испанцы. Еще на групповой стадии было понятно, что испанцы дойдут до финала. А по англичанам были вопросы. Было много матчей на грани, как со Словакией, когда англичане сравняли счет только на последних минутах. Все было на тоненького.

- Этот Евро называют одним из самых скучных, голов мало. Согласны?

- Полуфиналы поинтереснее получились. А так начали турнир команды хорошо, были неплохие матчи в группе. Мне третий тур не понравился, и четвертьфиналы были скучными. Поэтому двоякое впечатление. Франция разочаровала, от Португалии я большего ждал. Но эти сборные не смогли себя проявить. Возможно, это связано с тем, что сетка была сложная, в отличие от англичан.

- Кто лучший футболист Евро?

- Им станет кто-то из команд – финалистов. Испания выиграла все матчи, и думаю, кого-то выберут оттуда, скорее всего.

Елена Григорьевская