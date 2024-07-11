Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро

Экс-судья ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о пенальти, который был назначен в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Англии.

«Для меня в такой ситуации должно быть более очевидное нарушение. Формально повод у арбитра был для того, чтобы назначать 11-метровый, так как защитник в любом случае не успевал попасть по мячу и врезался в ногу», - передает слова Николаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами со счетом 2:1 и шагнула в финал чемпионата Европы. В решающем поединке престижного турнира команда Гарета Саутгейта встретится с Испанией.