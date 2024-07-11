Силкин выбрал между финалом Евро и Суперкубком России

Футбольный тренер Сергей Силкин в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящей встрече между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET-Суперкубке России.

«Если честно, мне этот матч особо неинтересен. Я больше жду финала Евро, чем эту игру. На что там смотреть? «Краснодар» в разобранном состоянии, усиления практически нет», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля. Стартовый свисток на стадионе в Волгограде прозвучит в 20:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.