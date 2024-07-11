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Чемпионат Европы по футболу 2024

Журналист: «Всем надоел Дешам, нужно двигаться дальше»

11 Июля 2024 • 11:12 Комментировать

Французский журналист Даниэль Риоло резко высказался в сторону наставника сборной Франции Дидье Дешама после неудачи на чемпионате Европы – 2024.

«За 12 лет мы достаточно увидели. Это уже просто невозможно, ужас. Мы должны двигаться дальше. Хватит, Дидье. Мы больше не можем так. Это все длится слишком долго. Французы больше не хотят наблюдать за этим. Всем надоело», - передает слова журналиста RMC Sport.

Напомним, что Дешам занимает пост главного тренера сборной Франции с 2012 года.

На чемпионате Европы «трёхцветные» вылетели на стадии полуфинала, уступив Испании со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Даниэль Риоло ещё теги
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