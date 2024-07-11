Журналист: «Всем надоел Дешам, нужно двигаться дальше»

«За 12 лет мы достаточно увидели. Это уже просто невозможно, ужас. Мы должны двигаться дальше. Хватит, Дидье. Мы больше не можем так. Это все длится слишком долго. Французы больше не хотят наблюдать за этим. Всем надоело», - передает слова журналиста RMC Sport.