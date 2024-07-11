Колыванов: «У Англии игра никакая, но есть результат»

Футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о вчерашнем матче 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Нидерландов.
«Я не согласен с арбитром, что он назначил пенальти. Понятно, что трактовать можно по-разному, но такой пенальти в полуфинале. Англия поступательно идёт: игра никакая, а результат есть. Здесь удивляться нечему», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что подопечные Гарета Саутгейта одержали волевую победу со счетом 2:1. Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы, проходящего в Германии, где сыграет против Испании. Встреча состоится 14 июля.
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