Колыванов: «У Англии игра никакая, но есть результат»

«Я не согласен с арбитром, что он назначил пенальти. Понятно, что трактовать можно по-разному, но такой пенальти в полуфинале. Англия поступательно идёт: игра никакая, а результат есть. Здесь удивляться нечему», - передает слова специалиста «Чемпионат».