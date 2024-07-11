В Испании заявили, что судья протащил Англию в финал Евро

Журналисты Mundo Deportivo критически оценили работу судей во вчерашнем матче 1/2 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Нидерландов.
«Был назначен очень странным пенальти на Кейне. Благодаря этому англичане сравняли счет и совершили камбэк. Контакт был очевиден, но кто кого ударил в этом эпизоде? Кейн ударил и из-за инерции столкнулся с ногой защитника, пытавшегося заблокировать удар», - говорится в материале испанского издания.
Напомним, что матч завершился волевой победой Англии со счетом 2:1. В финале чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта сыграет с Испанией. Встреча пройдет в Берлине 14 июля.
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