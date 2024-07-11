В Испании заявили, что судья протащил Англию в финал Евро

«Был назначен очень странным пенальти на Кейне. Благодаря этому англичане сравняли счет и совершили камбэк. Контакт был очевиден, но кто кого ударил в этом эпизоде? Кейн ударил и из-за инерции столкнулся с ногой защитника, пытавшегося заблокировать удар», - говорится в материале испанского издания.