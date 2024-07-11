Мостовой высказался о выходе Англии в финал Евро

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинале команда Гарета Саутгейта одолела Нидерланды со счетом 2:1.
«Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Сыграть по 70 матчей за сезон, а потом на пределе возможностей провести Евро очень сложно», - цитирует эксперта «Чемпионат».
В решающем матче Евро сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Поединок состоится в воскресенье, 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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