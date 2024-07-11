Талалаев назвал ошибку Кумана в полуфинале с Англией на Евро

Российский специалист Андрей Талалаев поделился мнением о выступлении сборной Нидерландов в полуфинальном матче Евро-2024 против Англии. «Оранжевые» уступили со счетом 1:2 и покинули турнир.
«Куман отошел от атакующего стиля и поплатился. Нидерланды три когда Румынии забили, был неплохой футбол. Сегодня мы увидели, что и в обороне тоже умеют играть», - цитирует тренера «Матч ТВ».
Сборная Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы. В решающем поединке престижного турнира подопечные Гарета Саутгейта встретятся с Испанией. Матч состоится 14 июля на стадионе в Берлине.
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