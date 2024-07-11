Дюмфрис - о пенальти в матче с Англией: «Это настоящий позор»

Латераль сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал пенальти, который судья назначил во вчерашнем матче 1/2 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Англии.
«Мяч был между нами. Я пытался заблокировать удар, поэтому просто попал в Кейна. Это настоящий позор, у меня не было злого умысла», - передает слова защитника RMC Sport.
Матч полуфинала чемпионата Европы между Нидерландами и Англией завершился поражением «оранжевых» со счетом 1:2. В финале престижного турнира, проходящего в Германии, подопечные Гарета Саутгейта встретятся со сборной Испании. Матч пройдет 14 июля в Берлине.
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