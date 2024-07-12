Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, сможет ли Ламин Ямаль в ближайшем будущем затмить Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Затмить такие звезды, как Месси и Роналду, очень сложно. Если говорить о сегодняшнем дне, то это один из самых талантливых игроков, которых мы сейчас видим. Как сложится дальнейшая его судьба, зависит от него. Футбол - ведь контактный вид спорта, всякое может быть, потом могут появиться новые увлечения, перестройка организма может произойти, и ещё много факторов. До Месси и Роналду ему ещё расти и расти», — сказал Тукманов.

Сборная Испании вместе с Ямалем вышла в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:1. В решающем поединке турнира «красной фурии» будет противостоять команда Англии. Встреча пройдет 14 июля.