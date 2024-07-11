Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре испанского атакующего игрока Ламина Ямаля на Евро-2024.

«Безусловно, он молодец, в 16 лет показывает, что он полностью состоявшийся футболист. Он себя проявил на очень высоком уровне не только в составе «Барселоны».

Мой сын собирает майки футболистов. Он мне сказал, что хочет майку Ямаля. Это говорит о том, что у молодёжи появляется новый кумир», — сказал Селюк.

На Евро-2024 Ямаль отметился голом и двумя результативными передачами. Сборная Испании сыграет в финале чемпионата Европы против Англии. Встреча состоится в Берлине, 14 июля.