Мбаппе раскрыл свои планы после Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, чем займется после вылета с чемпионата Европы – 2024. В полуфинальном матче «трёхцветные» потерпели поражение от команды Испании со счетом 1:2.

«Мои планы? Отпуск, отпуск и еще раз отпуск», - передает слова 25-летнего звездного форварда RMC Sport.

Напомним, что на чемпионате Европы Мбаппе принял участие в пяти встречах. Нападающий отметился лишь одним забитым мячом с пенальти.

Со следующего сезона Килиан будет выступать за мадридский «Реал». Француз перешел в «королевский» клуб этим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение.