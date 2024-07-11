Макгрегор сделал ставку на победителя финала Испания - Англия

Бывший чемпион промоушена UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сделал ставку на финальный поединок чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Вперед, Испания. Легкие деньги на победу испанцев в мой день рождения. Прекрасный подарок», - оставил сообщение ирландский спортсмен в социальных сетях.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Испании победила Францию со счетом 2:1. Англия с аналогичным счетом переиграла Нидерланды.

Решающий матч чемпионата Европы между Испанией и Нидерландами состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток на стадионе в Берлине прозвучит в 22:00 по московскому времени.