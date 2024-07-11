Самедов назвал причины неудачной игры Мбаппе на Евро-2024

«Мбаппе - суперзвездный игрок. Конечно, от него ждали больше результативных действий на Евро. Но исполнительское мастерство было не на уровне. Но такое бывает. Может, давление было, уверенности не хватало», - передает слова Александра «Спорт день за днём».