Самедов назвал причины неудачной игры Мбаппе на Евро-2024

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о неудачном выступлении звездного форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы – 2024.
«Мбаппе - суперзвездный игрок. Конечно, от него ждали больше результативных действий на Евро. Но исполнительское мастерство было не на уровне. Но такое бывает. Может, давление было, уверенности не хватало», - передает слова Александра «Спорт день за днём».
Франция вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/2 финала. Подопечные Дидье Дешама потерпели поражение от Испании со счетом 1:2. На счету Мбаппе лишь один гол на турнире.
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