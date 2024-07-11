Погребняк прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Экс-нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк в беседе с журналистами высказался о победе сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024.

«Мы увидели другую Англию, этот матч англичане могут занести себе в актив. Перед финалом очень позитивно. Думаю, нас ждет зрелищная игра. Были голы и яркие моменты, плюс Саутгейт угадал с заменами», - передает слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

В финальном поединке Евро Англии будет противостоять Испания. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало запланировано в 22:00 мск.