Шалимов назвал победителя Евро-2024

Экс-футболист национальной сборной России, а ныне тренер Игорь Шалимов поделился мнением о финальном матче чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.

«Мне кажется, в финале все решится в основное время. Думаю, Испания победит со счетом 2:1», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В полуфинале Евро-2024 Испания была сильнее Франции (2:1), а англичане с аналогичным счетом обыграли Нидерланды.

Финальный поединок чемпионата Европы состоится на стадионе в Берлине 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.