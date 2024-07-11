Колосков: «Игра Испании - это сказка»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 2:1 и шагнула в финал.

«Испания отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Игра Испании - это сказка», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

В финале чемпионата Европы сборной Испании будет противостоять национальная команда Англии. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине.