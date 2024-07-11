Губерниев: «Саутгейт обессмертит своё имя, если выиграет Евро»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы – 2024.

«Мнение людей по поводу скучности игры сборной Англии не будет иметь никакого значения, если сборная победит на турнире. В случае успеха Саутгейт обессмертит свое имя», - передает «РБ Спорт» слова комментатора.

Напомним, что в полуфинальном матче чемпионата Европы сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами со счетом 2:1. В финале турнира команде Гарета Саутгейта будет противостоять Испания. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине.