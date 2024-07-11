Канчельскис: «Надо дать рыцарский титул Саутгейту, если Англия выиграет Евро»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о наставнике сборной Англии Гарете Саутгейте.
«Рыцарский титул Саутгейту за победу на Евро? Дай бог! Это будет великое событие. Но надо еще выиграть. Решение будет за королевской семьей. Но если он выиграет Евро, рыцарский титул надо давать», - передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Англии победила Нидерланды со счетом 2:1. В решающем поединке турнира подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Испания. Игра пройдет 14 июля на стадионе в Берлине.
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