Канчельскис: «Надо дать рыцарский титул Саутгейту, если Англия выиграет Евро»

«Рыцарский титул Саутгейту за победу на Евро? Дай бог! Это будет великое событие. Но надо еще выиграть. Решение будет за королевской семьей. Но если он выиграет Евро, рыцарский титул надо давать», - передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».