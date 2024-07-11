Экс-футболист «Реала»: «Англия – дерьмовая команда»

«Меня эта Англия уже довела. Это дерьмовая команда. Они ничего не хотят делать на поле. Английские футболисты играли лишь стартовые полчаса. Нужно было продолжать, чтобы доказать, что они действительно лучшие», - передает слова Рафаэля Nos.nl.