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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-футболист «Реала»: «Англия – дерьмовая команда»

11 Июля 2024 • 08:05 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал результат матча сборных Нидерландов и Англии (1:2) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Меня эта Англия уже довела. Это дерьмовая команда. Они ничего не хотят делать на поле. Английские футболисты играли лишь стартовые полчаса. Нужно было продолжать, чтобы доказать, что они действительно лучшие», - передает слова Рафаэля Nos.nl.

В финальном поединке чемпионата Европы Англия померяется силами с Испанией, победившей Францию (2:1). Решающий матч турнира состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рафаэль Ван Дер Ваарт сборная Нидерландов ещё теги
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