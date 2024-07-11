Экс-футболист «Реала»: «Англия – дерьмовая команда»

Экс-футболист мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал результат матча сборных Нидерландов и Англии (1:2) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Меня эта Англия уже довела. Это дерьмовая команда. Они ничего не хотят делать на поле. Английские футболисты играли лишь стартовые полчаса. Нужно было продолжать, чтобы доказать, что они действительно лучшие», - передает слова Рафаэля Nos.nl.
В финальном поединке чемпионата Европы Англия померяется силами с Испанией, победившей Францию (2:1). Решающий матч турнира состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля.
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