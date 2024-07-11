Радимов назвал фаворита финала Евро-2024

«Если бы ещё три дня назад спросили, кто выиграет Евро, однозначно все бы сказали - испанцы. Но вот сейчас думаю, что у англичан шансов не меньше, а то и больше, чтобы выиграть этот Евро», - поделился мнением эксперт в эфире «Все на Матч!».