Радимов назвал фаворита финала Евро-2024

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о финале Испания – Англия на чемпионате Европы – 2024.
«Если бы ещё три дня назад спросили, кто выиграет Евро, однозначно все бы сказали - испанцы. Но вот сейчас думаю, что у англичан шансов не меньше, а то и больше, чтобы выиграть этот Евро», - поделился мнением эксперт в эфире «Все на Матч!».
Англия в полуфинале Евро победила Нидерланды со счетом 2:1, а Испания с аналогичным счетом одолела Францию. Финальный матч турнира, проходящего в Германии, состоится 14 июля на стадионе в Берлине.
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