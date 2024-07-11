Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе – неудачник и недостойный капитан»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе, который был капитаном «трёхцветных» на чемпионате Европы – 2024.
«Я не считаю Мбаппе хорошим капитаном. Вся эта суета из-за сломанного носа и маски была ни к чему. Такое впечатление, будто он первый, кто играл с такой травмой. Килиан не проявил лидерских качеств на поле. Он потерпел неудачу как в физическом, так и моральном плане. В роли капитана Мбаппе был неудачником. Это недостойный капитан для сборной», - передает слова Пети RMC Sport.
Франция завершила борьбу на чемпионате Европы в полуфинале, уступив Испании со счетом 1:2.
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