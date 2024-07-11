Ловчев: «Задолбала эта Англия!»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру сборной Англии на чемпионате Европы – 2024, проходящем в Германии.
«Я такой футбол просто смотреть не могу, честно! Смотреть вот эту тягомотину невозможно просто, задолбала эта Англия! Это не футбол, а антифутбол», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
В полуфинале Евро сборная Англии одержала волевую победу над командой Нидерландов со счетом 2:1. Решающий мяч британцы забили на последних минутах. В финале турнира подопечные Гарета Саутгейта встретятся со сборной Испании. Поединок состоится 14 июля в Берлине.
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