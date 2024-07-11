Ван Хойдонк: «Англия может благодарить судью, его нужно внести в чёрный список»

Известный в прошлом нидерландский футболист Пьер ван Хойдонк остался недоволен работой судейской бригады на матче с Англией в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Англия может поблагодарить арбитра. Его нужно внести в черный список. Если рефери будут назначать пенальти за такое, то в финале их может быть штук восемь. Это ужасное решение», - передает слова ван Хойдонка Metro.
Нидерланды потерпели поражение от Англии (1:2) и завершили участие в чемпионате Европы. В финальном поединке престижного турнира подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Испания. Игра пройдет 14 июля.
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