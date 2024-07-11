Тренер Нидерландов Куман вынес решение по пенальти на Кейне

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман остался недоволен работой судейской бригады в поединке 1/2 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Англии.
«Там не было пенальти на Кейне. У нашего игрока было намерение заблокировать удар. Затем Кейн пробивает, и они сталкиваются. Футбол рушится из-за таких решений ВАР. В АПЛ такой пенальти никогда не поставят», - передает слова главного тренера «оранжевых» ESPN.
Напомним, что Нидерланды первыми открыли счет в матче, но затем пропустили дважды. Сборная Англии шагнула в финал чемпионата Европы, где встретится с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине.
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