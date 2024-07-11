Тренер Нидерландов Куман вынес решение по пенальти на Кейне

«Там не было пенальти на Кейне. У нашего игрока было намерение заблокировать удар. Затем Кейн пробивает, и они сталкиваются. Футбол рушится из-за таких решений ВАР. В АПЛ такой пенальти никогда не поставят», - передает слова главного тренера «оранжевых» ESPN.