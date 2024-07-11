«Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на фотографию, которую опубликовал 16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль после выхода в финал Евро-2024. Игрок в соцсетях разместил симок, где молодой Лионель Месси держит его в пеленке.

«В главных ролях Месси, Ямаль и другие. Социальная акция по сбору средств для ЮНИСЕФ и программ Фонда защиты детей «Барселоны», - говорится в публикации «сине-гранатовых».

Сборная Испании вместе с Ямалем вышла в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:1. В решающем поединке турнира «красной фурии» будет противостоять команда Англии. Встреча пройдет 14 июля.