Рой Кин высказался о Роналду после провального Евро

«Роналду нужно взять перерыв и отойти немного от футбола. Если он еще хочет играть на клубном уровне, то можно подумать о чемпионате мира – 2026. Если ваш главный бомбардир не в форме, то вы находитесь на поле вдесятером. При этом стоит отметить, что Криштиану отлично передвигался в игре с Францией», - передает слова ирландца Sportskeeda.