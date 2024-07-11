Куман оценил перспективы Хави Симонса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает об игре и дальнейших перспективах Хави Симонса.

21-летний полузащитник поразил ворота сборной Англии на 7-й минуте полуфинального матча Евро-2024. Нидерландцы не смогли удержать преимущество, пропустив от Гарри Кейна с пенальти на 18-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время Олли Уоткинс забил победный гол англичан.

«Хави сыграл хорошо. Он был опасен, забил отличный гол. Он всегда усердно работает. Я рад, что у нас есть такой игрок, ведь впереди у него яркое будущее», – передаёт официальный сайт УЕФА послематчевые комментарии Кумана.