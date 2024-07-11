Ван Дейк – о поражении Нидерландов от Англии: «У меня нет слов»

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк поделился эмоциями после проигранного полуфинала Евро-2024 с Англией (1:2).

Хави Симонс вывел «оранжевых» вперёд на 7-й минуте, но уже на 18-й Гарри Кейн забил с пенальти и установил на табло равенство. Следующий гол зрители увидели только в самом конце основного времени – его автором стал Олли Уоткинс.

«У меня нет слов. Пропускать на последних минутах – это ужасно, очень больно. Ты отдаёшь все силы, а в итоге получаешь такой результат.

Казалось, что мы можем забить второй и выиграть, но этого не произошло, и теперь мы стоим здесь с пустыми руками», – заявил в беседе с beIN SPORTS ван Дейк.