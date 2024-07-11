Голкипер сборной Нидерландов: «Я знал, что Кейн пробьёт именно так»

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген признался, что готовился к пенальти Гарри Кейна до матча.

Капитан англичан нанёс точный удар низом в левый от себя угол, сравняв счёт в поединке полуфинала Евро-2024 на 18-й минуте. Голкипер «оранжевых» угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

«Мы хорошо подготовились. У нас было представление о том, как собирается бить Кейн, и он сделал именно то, чего мы от него ждали. Я был близок [к тому, чтобы отразить пенальти]. Но удар был исполнен очень хорошо, за это стоит отдать Кейну должное», – заявил в послематчевом интервью Вербрюгген.

Решающий гол в матче на 91-й минуте забил Олли Уоткинс. В финале англичане сыграют с Испанией.