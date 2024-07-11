Беллингем – второй по успешным обводкам на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем занимает второе место в рейтинге дриблёров Евро-2024.

Футболист мадридского «Реала» совершил 16 успешных обводок в шести матчах турнира – второй показатель наряду с Жереми Доку (Бельгия), который провёл четыре игры. Лидирует в списке Килиан Мбаппе (Франция) – 17 удачных попыток дриблинга в пяти поединках.

Следом за тройкой лучших располагаются Усман Дембеле (Франция, 15), Букайо Сака (Англия, 14) и Дани Ольмо (Испания, 14). Последние двое ещё могут улучшить свой результат – их команды сыграют друг с другом в финале, который состоится 14 июля в Берлине.