Саутгейт: «Нам предстоит сыграть с лучшей командой турнира»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает сборную Испании сильнейшей командой Евро-2024.

Во вторник испанцы сломили сопротивление французов (2:1), а спустя сутки англичане с тем же счётом одолели нидерландцев. Победитель турнира определится 14 июля, старт финальной встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

«Мы приехали сюда для того, чтобы войти в историю. Нас ждёт невероятно сложная игра – нам будет противостоять лучшая команда турнира на данный момент. Мы будем бороться», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Сборная Англии сыграет в финале во втором розыгрыше чемпионата Европы кряду. Тремя годами ранее команда Гарета Саутгейта проиграла Италии в серии пенальти.