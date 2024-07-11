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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт: «Нам предстоит сыграть с лучшей командой турнира»

11 Июля 2024 • 05:36 Комментировать
Испания
...
Англия
14.07 22:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает сборную Испании сильнейшей командой Евро-2024.

Во вторник испанцы сломили сопротивление французов (2:1), а спустя сутки англичане с тем же счётом одолели нидерландцев. Победитель турнира определится 14 июля, старт финальной встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

«Мы приехали сюда для того, чтобы войти в историю. Нас ждёт невероятно сложная игра – нам будет противостоять лучшая команда турнира на данный момент. Мы будем бороться», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. 

Сборная Англии сыграет в финале во втором розыгрыше чемпионата Европы кряду. Тремя годами ранее команда Гарета Саутгейта проиграла Италии в серии пенальти.

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