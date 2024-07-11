Англия и Испания встретятся на Евро впервые с 1996 года

Сборные Англии и Испании сыграют в финале чемпионата Европы – 2024.

Оба финалиста добились волевой победы со счётом 2:1 в полуфинальной стадии. Англичанам удалось одолеть Нидерланды благодаря голу на последних минутах основного времени, а испанцы взяли верх над Францией – там все мячи были забиты в первые 25 минут.

Как отмечает УЕФА, сборные Англии и Испании встретятся в рамках Евро впервые с 1996 года. 28 лет назад команды сыграли друг с другом в четвертьфинале, и англичане – тогдашние хозяева турнира – взяли верх в серии послематчевых пенальти (4:2) после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. В полуфинале «трём львам» не удалось справиться с Германией (5:6 в серии пенальти), которая в итоге завоевала трофей.

Финал нынешнего розыгрыша Евро пройдёт 14 июля.