Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил решающий гол в матче со сборной Нидерландов, и английская сборная вышла в финал чемпионата Европы, где она сыграет с испанцами. Как оказалось, Олии - всего лишь второй игрок, выступающий за «Астон Виллу» и забивший при этом гол на большом турнире.

А первым был в 1990 году не кто иной, как Дэвид Платт, это было в ходе чемпионата мира, прошедшего в Италии. И это также было в полуфинале турнира - тогда англичане сыграли вничью в основное время с немцами, но проиграли им по пенальти.

Финальный матч Евро-2024 состоится четырнадцатого июля, сборная Англии сыграет с испанцами.