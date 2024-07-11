Кроос: «В последний раз я был так разочарован в 2012 году»

Завершивший карьеру Тони Кроос признался что вылет в четвертьфинале домашнего для сборной Германии стал большим разочарованием для него. В последний раз он, Кроос, был так разочарован неудачей на футбольном поле аж в 2012 году.

- В последний раз, когда я был так разочарован, было в 2012 году, когда я с «Баварией» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси». После поражения от Испании мы просидели вместе до шести часов утра, обсуждая все то, что могли сделать иначе, - цитирует слова Крооса derbyderbyderby.it.

В финале чемпионата Европы в воскресенье сыграют сборные Испании и Англии.