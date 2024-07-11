Саутгейт ответил, что нужно Англии для победы над Испанией в финале

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал предстоящую встречу со сборной Испании в финале Евро-2024.

Англичане взяли верх над соперниками из Нидерландов (2:1) благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте. Днём ранее испанцы обыграли сборную Франции с тем же счётом. 14 июля в Берлине будет сыгран финал.

«Игроки спокойны, они не будут бурно праздновать выход в финал. В прошлый раз [в финале] всё сложилось для нас не лучшим образом, но это был наш первый финал. Из любого опыта можно извлечь полезные уроки. На этот раз мы постараемся выступить лучше.

Владение мячом в игре с Испанией? Сначала нам нужно отобрать мяч. Испанцы очень здорово прессингуют – нам нужно действовать безупречно как с мячом, так и без него. Но это финал, другого ждать и не приходится», – приводит пресс-служба УЕФА слова Саутгейта.