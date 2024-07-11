​Майну: «Пора писать историю»

Сборная Англии поддержала почин испанской сборной и вышла в финал самого престижного международного континентального футбольного форума. Теперь она сразится в решающем матче со сборной Испании. Полузащитник английской команды Кобби Майну считает, что для его партнёров по команде пришло время, что называется, писать историю.

- Невероятное чувство, вокруг всё бурлит! Мы проделали насыщенный путь и осталось только вписать наши имена в историю. А какой финиш Олли Уоткинса! Я чувствовал, что его время придёт, - цитирует слова Майну BBC Sport.

Финальный матч Евро-2024 состоится четырнадцатого июля, сборная Англии сыграет с испанцами.