Шоу – о голе Уоткинса: «Очень важно, чтобы запасные были готовы проявить себя»

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу отдал должное товарищу по команде Олли Уоткинсу, чей гол принёс путёвку в финал.

Форвард «Астон Виллы» вышел на замену на 81-й минуте, а спустя десять минут поразил ворота Нидерландов и вывел «трёх львов» в финал Евро-2024.

«Я очень рад за Олли. На днях я сказал, что игроки, не имеющие постоянной практики, должны быть готовы проявить себя в любой момент. Уоткинс – один из таких: он провёл на поле не так много времени на этом турнире, а сегодня получил возможность и воспользовался ею», – поведал в интервью EURO2024 Люк Шоу.

14 июля команда Гарета Саутгейта сыграет в финале чемпионата Европы со сборной Англии.