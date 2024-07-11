Хави Симонс – о вылете Нидерландов: «Очень тяжёлое поражение»

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс прокомментировал неудачу своей команды в полуфинальном поединке Евро-2024 с Англией (1:2).

Футболист «ПСЖ» вывел «оранжевых» вперёд уже на 7-й минуте, но преимущество сохранялось недолго – на 18-й Кейн заработал пенальти и точно пробил с точки. Дело шло к дополнительному времени, но Олли Уоткинс лишил зрителей дополнительных тридцати минут зрелища, поразив ворота в концовке.

«Очень тяжёлое поражение, я действительно разочарован, как и все в нашей команде. Но это только начало путешествия, которое обещает быть ярким. Я горжусь нашей сборной.

Конечно, всегда хочется владеть мячом и контролировать игру, но мы знаем, что сборная Англии сильна, ей тоже нужен мяч. Большую часть времени мы действовали компактно и ждали, когда англичане допустят ошибку. У нас были шансы добить соперника, но в конце мы немного устали», – цитирует официальный сайт УЕФА Симонса.