Хоселу: «Карвахаль должен быть претендентом на «Золотой мяч»

Футболист мадридского «Реала» Хоселу впечатлён игрой своего одноклубника Дани Карвахаля на чемпионате Европы. Испанская сборная вышла в финал самого престижного континентального футбольного международного форума, и Хоселу считает, что в этом немалая заслуга его одноклубника Дани Карвахаля:

- Мы все видим, как хорошо играет Карвахаль. Я считаю его претендентом на «Золотой мяч», - цитирует слова Хоселу

Напомним, что мадридский «Реал» в этом году снова стал победителем Лиги чемпионов - с Хоселу и Карвахалем в составе. Поэтому, не исключено, в конце года это действительно сыграет важную роль.