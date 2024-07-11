Саутгейт – третий тренер с двумя финалами Евро

Наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту покорилось уникальное достижение.

Англичане под руководством 53-летнего специалиста добились победы в полуфинале Евро-2024, взяв верх над сборной Нидерландов (2:1). Как отмечает пресс-служба УЕФА, Саутгейт стал лишь третьим в истории тренером, которому удалось дважды вывести команду в финал чемпионата Европы. Прежде это делали только Хельмут Шён (1972 и 1976) и Берти Фогтс (1992 и 1996).

Напомним, что в прошлом розыгрыше Евро сборная Англии, возглавляемая Гаретом Саутгейтом, также добралась до финала, где уступили Италии в серии пенальти. В этот раз соперником «трёх львов» будет команда Испании. Решающий матч состоится 14 июля.