​Ширер: «Саутгейта критиковали, но он проделал отменную работу»

Английская сборная обыграла Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы. Это случилось во второй раз кряду. В прошлый раз англичане проиграли в финале итальянцам, хуже исполнив серию пенальти. Между тем знаменитый Алан Ширер считает, что стране следует воздать должное Гарету Саутгейту, наставнику сборной. Он напомнил о том, как раньше наставника критиковали.

- Саутгейта критиковали. Но он в первом тайме прошедшего матча был невероятен. Мы увидели того Саутгейта, которого хотели увидеть, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июня, англичане сразятся с испанцами.