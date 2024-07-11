​Хоселу: «Сборная Испании - это семья»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поведал о том, что он считает главным фактором успеха сборной Испании на чемпионате Европы. Команда уже вышла в финал турнира, показывая, как считают обозреватели, самый качественный футбол на всём турнире.

- Когда я познакомился с де ла Фуэнте, он мне сказал первым делом - «важно чувствовать себя естественно и в гармонии с командой». Он сумел создать семью из сборной Испании, что и стало главной причиной того, что команда вышла в финал чемпионата Европы, - цитирует слова Хоселу derbyderbyderby.it.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июня.