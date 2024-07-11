Куман высказался о будущем сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что команду ждёт светлое будущее.

«Оранжевые» превзошли ожидания, сумев выйти в полуфинал Евро-2024. Нидерландцы уступили путёвку в финал Англии, пропустив решающий гол на 91-й минуте (1:2).

«Я уверен в завтрашнем дне. Наша команда способна на большее, и у нас есть игроки, которые вернутся в строй в будущем. Мы хорошо поработали, установили прочную связь и были близки к финалу. Я горжусь командой», – ответил Куман на вопрос о будущем сборной Нидерландов в послематчевом интервью.

Действующий контракт Рональда Кумана рассчитан до лета 2026 года.