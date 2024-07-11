​Уоткинс: «Впереди - главный матч»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил решающий гол в матче со сборной Нидерландов, и английская сборная вышла в финал чемпионата Европы. Это случилось во второй раз кряду - в прошлом розыгрыше сборная Англии также сыграла в финале, но тогда проиграла итальянцам. Сейчас ей предстоит сыграть с испанцами.

- Испания - отличная футбольная команда. Очень много отличных игроков, есть опыт. Нам предстоит самый важный матч в жизни. Сегодня будем радоваться победе, потом все мысли - об Испании, - цитирует слова Олли Уоткинса BBC Sport.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июня.